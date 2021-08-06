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【東京奧運】滑板非年輕人專利 丹麥南非大叔成功追夢

環球社會熱點 19:29 2021/08/06

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東京奧運滑板賽事已告一段落，所有獎牌均由年輕選手包攬。不過，亦有中年滑板運動員成功完成奧運夢。兩名分別來自丹麥及南非的46歲大叔屬滑板項目最年老選手，年齡甚至比女子公園賽的3名獎牌得主總歲數還要大。

日00後小將包辦金銀 滑板賽再掀青春風暴 【下一頁】

滑板運動首次被納入奧運項目，世界各地滑板好手難得有機會參加奧運。來自丹麥的格里夫伯格(Rune Glifberg)及南非奧伯霍爾澤(Dallas Oberholzer)年屆46歲，但仍落力參賽，可惜二人在分組賽中分別得37.61及24.08分，無緣晉級。

格里夫伯格擁有39年滑板經驗，屬丹麥知名滑板運動員，他表示能在台場有明都市運動公園內參與奧運比賽感到十分榮幸，希望透過是次奧運，向世界展視滑板是一項適合向年齡、性別及種族的運動，深信這項運動會一直進步。

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澳洲打破日本壟斷 滑板男子公園賽奪金 【下一頁】

奧伯霍爾澤亦指，從沒想過滑板項目會被納入奧運，因不少人認為滑板不受歡迎及浪費時間。他估計下屆巴黎奧運不會再有同輩滑板選手參賽，很高興能在東京奧運留下印記，以46歲之齡參加自己可能僅此一屆的滑板奧運比賽。

女子公園滑板賽中，3名獎牌得主四十住櫻、開心那及布朗（Sky Brown）總歲數為44歲，甚至比格里夫伯格及奧伯霍爾澤還要小。

責任編輯：郭麗明

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