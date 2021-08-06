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【東京奧運】男子4x100美國出局 劉易斯批衰過業餘

環球社會熱點 19:08 2021/08/06

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美國短跑名將劉易斯狠批美國男子接力隊的初賽表現全錯，甚至比不上業餘選手。

美國於田徑項目勇奪多項獎牌，但於周四（5日）的男子4乘100米接力初賽上，美國隊卻以小組第6名成績慘遭淘汰。奧運9金得主、美國短跑名將劉易斯狠批美國男子接力隊的初賽表現全錯，甚至比不上業餘選手。

【東京奧運】首名跨性別選手衝金 出戰女足決賽 【下一頁】

男子4乘100米接力第二組初賽上，打入男子個人100米決賽的克利（Fred Kerley）與貝克（Ronnie Baker）分別跑第2及第3棒。

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但伯克首次準備接棒時捉不到棒，只抓住了克利的運動衫。兩人似乎默契不足，伯克要試足3次才成功接棒。美國隊交棒連番失誤最終以38秒1完賽，雖創賽季最佳成績，但僅排小組第6無法晉級。

劉易斯（Carl Lewis）於社交媒體Twitter力斥一班後輩表現欠佳。劉易斯指美國隊4名選手的接力過程全錯，包括選手交棒次序安排失當，團隊也欠缺領袖。

劉易斯甚至形容美國隊的表現尷尬且不可接受，甚至連美國業餘體育聯會（Amateur Athletic Union）的選手表現都比不上。

【東京奧運】各國選手口罩邊款最靚 中國排第幾？ 【下一頁】

劉易斯在接受美媒訪問時，又形容美國隊交棒失誤僅得第6名，有如一場小丑表演（clown show），也反映選手準備不足。

劉易斯特別提到貝克跑開100米直路，未試過跑200米賽事。但貝克今次被安排跑第3棒要兼顧轉彎，劉易斯形容貝克無接力轉彎經驗，根本無法發揮其優勢。

4乘100米接力初賽結束後，貝克接受在場媒體訪問時也坦言，4人在賽前聚集一起訓練接力的時間並不多。

責任編輯：鄭錦玲

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