【東京奧運】南韓藉AI訓練射箭選手　研「電子靶」助提高命中率

▲ 南韓射箭協會早前與現代汽車集團合作，於東奧前引入了一系列高科技及人工智能，以配合運動員訓練。(南韓射箭協會官方照片)

南韓射箭代表隊日前在2020東京奧運中勇奪4面金牌，更連射出6支滿分箭的成績，背後的高科技訓練可說功不可沒。為備戰東奧，南韓射箭協會早前與現代汽車集團合作，於賽前引入了一系列高科技及人工智能（Artificial Intelligence, AI）技術，以配合運動員訓練。

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南韓射箭協會會長鄭義宣同時兼任現代汽車集團會長一職，他主張使用高科技培育射箭選手。是次的奧運備戰就引入了人工智能、生物識別和3D打印等技術，以提高運動員射箭的準確性。

現代汽車開發了一部射擊機器，聲稱可偵測任何有機會妨礙選手發揮的變數，提升其射箭的命中率。同時，該企更自行開發「電子靶」。每當選手射中箭靶，它便隨即自動讀取、記錄及列出分數。

協會更藉生物識別技術，分析選手於射箭時的面部表情變化，同時檢測他們的心率。其後使用人工智能分析相關資料及數據，對選手的表現作全方位評估，並提出其可改善的項目。

至於選手使用的工具方面，現代汽車引入了3D打印技術，按照每位運動員的手型，以常應用於汽車零件的鋁化合物，為他們打造專屬的放箭器。

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責任編輯：陳泳如