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【玄人‧峰語@iM網欄】「三元九運」九運樓是如何去定性的？

名人薈萃 10:00 2021/08/07

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如果相信風水的朋友，不時會留意坊間風水師的揀樓建議，例如選擇哪一區好，哪一個坐向佳。由於九運將至，於是坊間大行其道的風水樓理論，總是要選北方見水的物業，又或者要揀當運的九運樓。從「三元九運」的學理來說，要到2024年才正式進入九運、現在最新落成的物業極其量都是八運樓，那有九運的樓來給大家去選擇？那麼我們應當如何揀樓呢?以上種種的問題，正是近年信風水買樓的人所面對的。

對於北方要見水的理論、只是風水學上理氣中的一套「零正神」學理、不是風水的全部、不應過份執着。而事實上、之前也跟大家分享過、不少富豪住於港島南區、也沒有北方見水的格局、但他們仍富甲一方、除了本身是大富大貴的命格外、風水上的助力也因巒頭上的優勢、而非理氣上的無限威力。所以、我們揀樓(不論什麼元運建成的物業)、首重仍是巒頭。平心而論，一般平民大眾要揀上佳風水的物業真的不易，然而，巒頸上只要避免見煞(如嶙峋怪石、電塔....等)，已是不錯的風水了。至於北方沒有見水，但見有平靜馬路(風水上叫假水)，也可以選取的。


至於有關九運樓的問題，之前我也跟大家講過，2017年地運已轉了九運，九運的氣已入氣了，因此近年落成的物業，按理是可以收九運之氣。當然，大家會問，現時我們常說的「玄空飛星」的學理，是建基於三元九運的天運學理之上，沒由來套上地運來說，對於此立論這點我也認同，因此，我也不妨以此跟大家再探討一下。

三元九運每一元運為二十年，背後的學理其實是以地球為中心，土星與木星每逢20年便在同一宮位相遇一次，由於土星及木星是大質量的星體，當相會對地球會產生磁場改變，因此影響了地球上的人、物、社會、經濟模式等。然而，這個20年的土木相會，其實只是一個大概的預測，原因是歲差及星體活動的不規則性，會影響相會的實際時間，情況好比月球環繞地球一周，表面上是1個月，但實際上是受太陽、地球及其他星體引力的影響，月球運行周期是有變化的，因此農曆也出現閏年、閏月的計算。
同樣地，土木相會的實際時間，其實也不一定是20年一次，最近出現的土木相會，是於2020年12月底出現的。如果「三元九運」的學理是基建於土本相會的時間，那麼，其實九運已於去年年底已轉了，這也解釋了為何九運已入氣，而近年落成的物業，也可以當九運去看了。當然，細節上不是那麼簡單，但最低限度大家也有一個概念，如何去看待九運樓。至於不是當運的物業，如何去迎接九運的來臨，下期再續。

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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