【細味醺徒@iM網欄】可如喝水般大啖喝 為炎夏特選的「夏酒」

為炎夏特選的「夏酒」

今年香港的天氣十分炎熱，就特別想吃日本菜。冰凍的刺身、涼涼的壽司、外冷內熱的炸物卷，再配上一杯冰凍的清酒，透心涼了吧。不過，不知大家會否覺得，如果天氣悶熱，配上甘口的清酒，有時會比較膩口，倘喝時酒不夠凍，這感覺更明顯。為此，日本近年也有「夏酒」文化，它是每年六月至八月間入瓶，夏酒的酸度會較高，較為「開胃」；酒體亦較爽，可以如喝水般大啖喝。「夏酒」這類季節酒大多很便宜，價錢僅百多二百元。

山形正宗夏酒性價比高

是次介紹的，是這枝水戶部酒造，銘柄名稱為「山形正宗」的夏酒。山形正宗這銘柄的性價比很高，由傳統酒到白酒系的新派清酒，到季節酒，都是水準以上的質素。如果讀者是清酒初哥，到餐廳要點日本酒，我大多會建議他們選兵庫縣或是山形縣出產的酒，這兩個縣出產的酒，十枝九枝都不會差，除了釀酒技術，相信是和當地的酒米和水有關。那麼可以自稱「山形正宗」，一定不差。回說這枝山形正宗的夏酒，它的旨味較重，而口感較清爽，喜歡花香或果香味的朋友可能會較失望，因為夏酒大多沒有太重的香氣，不會很「高雅」。如果聞聞它，在溫和的香氣下隱藏著的，大概是較接近日本醬酒的氣味。

▲ 山形正宗夏純米

微炭酸或「荒走」類酒酸味突出

除了這類酸度較高的爽酒，也有酒造選擇為清酒加入微炭酸，釀出來的酒有點香檳的口感。另外，也有些酒是不完全過濾至透明，保留些米、酵母等混合物在瓶內，酒體的顏色如奶白色。這類酒的酸度通常較高，味道酸酸甜甜，很適合作餐前酒或是作甜品酒。這裡介紹的是千葉縣木戶泉酒造的木戸泉特濃にごり別誂特別純米華吹雪。它的酒體呈乳白色，當晚是作為甜品酒，酸酸的味道就不易給他雪糕的味道掩蓋，在炎夏也可清清味蕾可口腔的油膩作結。

▲ 木戸泉特濃にごり別誂特別純米華吹雪

製作沙冰酒

網上還有人談論一類酒，嚴格來說它不是一種特別的酒，而是用特別的方法處理酒，就是把酒連瓶放進冰格，開酒後再倒進壺內冰鎮，再倒酒，酒便會變成沙冰的狀態。我倒還沒有一試，或許稍後就找個日子，喝了我放在冰格的「銀河鉄道」清酒吧！

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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