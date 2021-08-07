【劉‧住保鮮期@iM網欄】繼續炎夏奢華體驗 入住東方文華酒店（一）

繼早前潮遊半島酒店後，繼續炎炎夏日宅度假。今次選擇了到同樣擁有豐富香港殖民地色彩和歷史故事的東方文華酒店。唯一不同的是，這個地方可讓一眾歌迷懷緬一代巨星張國榮。我亦特別到訪了當年哥哥所住的樓層，看看現今的情況。

今次的親子宅渡假非常熱鬧，因為有多達四個家庭一起參與。我的親子對象是媽媽，所以，特別訂了面對皇后像廣場的海景豪華套房加文華廳晚宴，好讓她住得舒舒服服，食得心滿意足。 心想我們自組迷你旅行團，酒店客房部應該都會提供非常優質的服務和妥善安排房間。很可惜，入住數天前還未得到酒店電郵或專人電話跟進入住事宜，唯有主動致電查詢。他們才協助預約各項活動和餐飲安排。五星級酒店要客人主動聯絡跟進服務，真是令人失望。期間細節安排上又有不貼心兼混亂，令人血壓和心跳久久未能平復。最終，客務部經理要主動幫忙打點細節，我們才可以有一個像樣的staycation 旅行團。

究竟消費超過港幣$6000，文華東方酒店兩日一夜的海景套房住宿連餐飲優惠，有什麼特別的地方呢？平心而論，套房面積寬敞、景觀開揚、設計格調高雅、客廳睡房設計分明，加上近百尺乾濕分離的淋浴間、貴妃浴缸和雙人梳洗化妝桌面，盡顯奢華舒適。而且酒店還安排了歡迎飲品、水果和港式街頭小食來迎賓，為客人帶來「家的感覺」。但最重要是這套房助我兌現了給媽媽渡假住得舒適的承諾。

由於是個小型旅行團，酒店經理特別為我們提供了一趟歷史文化導賞之旅。一開始圖文並茂介紹1963年9月開業的東方文華酒店，原址為建於19世紀後期，以維多利亞女王為名的皇后行。開業接近60年，酒店由大堂裝修、大型油畫至扒房的炭火燒烤爐等，一直都維持英國傳統，但亦糅合了不少東方元素。例如，位於扒房外的大型雕塑展品，皆以觀音、獨角獸和不同造型的佛像作主題。走廊位置則掛上由一位已故的英國畫家，以中國古代人物創作的油畫藝術作品，整個佈局與氛圍，都凸顯了香港中西合璧的精粹。

參觀完畢後，酒店還為我們送上刻有名字縮寫的扇形書簽記念品，這次用心的安排，算是挽回早前失去的分數。

酒店於2005年作了一次大規模裝修，將露台設計改建歸納成為房間的一部份。心水清的你，不難發現事出必有因。當年哥哥所住的24樓，現在全層已改建成為髮型屋、按摩中心和健身室。無論做Spa或做gym，我都藉此機會到現場懷緬哥哥一番，為此行留下特別的回憶。做完運動，當然要享受一下在舒適寬闊的貴妃浴缸浸浴，一邊喝着Mini Bar免費提供的冰凍飲品，一邊浸浴，真的疲勞盡消，絕對是入住這套房的亮點。

下一期，將會和大家到擁有米芝蓮一星的文華廳品嚐中菜。如果你想知道面對日落美景，品嚐大廚設計的”Sunset Dinner Menu” 是一份怎樣的滋味，那麼我們便隔周見。

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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