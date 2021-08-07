【科技一周回顧】東京奧運引入新科技助攻　WhatsApp相片「閱後即焚」功能引不法分子？

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【東京奧運2020】引入新科技助攻，點擊以下文章了解更多：

【東京奧運】科技戰衣如何助攻？「牛下女車神」李慧詩穿新戰衣出戰準決賽

【東京奧運】東奧跑道採新科技設計 增彈性、減震效果提升運動員表現

東京奧運2020快將閉幕，港隊已在東京奧運屢創佳績，一眾港隊代表如劍擊代表張家朗、飛魚何詩蓓、羽毛球運動員伍家朗及謝影雪，以及昨日拿下空手道奧運獎牌的劉慕裳等，紛紛成為社交平台的熱話。

【社交平台熱話】港隊東京奧運代表成FB、IG熱門 張家朗增36萬新followers

【東京奧運】選手IG發布影片侵權 有咩攝影IG重溫精彩時刻？（附連結）

2/ 【WhatsApp新功能】WhatsApp本周推出「閱後即焚」 接收者查閱一次即自動銷毀

WhatsApp公布在本周內推出針對相片及影片的「閱後即焚」（View Once）功能，即是接收者在查閱一次相片或影片內容後，就會自動銷毀。不過用戶須注意的是，該WhatsApp功能並未能阻止接收者截圖，傳送者亦不會因此獲得截圖通知。

3/ 【小米新機】小米MIX 4下周推出、售1.2萬元 小米平板5系列同步登場

小米公布，年度旗艦手機小米「MIX 4」將於8月10日（下周二）晚上7點半，雷軍年度演講會上正式亮相。預計小米平板5系列，亦會同場發布。

4/ 【Apple】蘋果將自動偵測iPhone、iCloud照片 阻兒童色情圖像外流

蘋果（Apple）將在 iOS、iPadOS 等系統內引入 3 項全新機制，自動偵測 iPhone、iCloud 可能存在的兒童色情圖像，期望在兼顧私隱的前提下，協助打擊兒童色情行為。

責任編輯：張寶燕