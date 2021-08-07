【清酒新世界@iM網欄】No Sake, No Life!! 澤姬．四

我每一次見到井上 裕史先生的時候，都會莫名其妙地感到非常之溫暖，可能與他的性格非常熱情有關！井上 裕史先生非常喜歡一個卡通角色，而他還試過cosplay這個角色，我的時代的稱呼是「叮噹」，現在應該叫「多啦A夢」吧，不知道大家跟我的時代是不是一樣，哈哈！

井上 裕史先生口邊經常說着一句座右銘「No Sake, No Life!!」，這更加能夠表現出他對清酒有多熱情，他非常熱愛學習，同樣地也非常喜歡跟年輕人聊天分享自己有關清酒的經驗，甚至熱衷跟其他酒藏交流。在疫情前，我辦了一場清酒宴邀請了眾多日本藏主到香港，作為感謝他們一直的支持及鼓勵，那時候就想究竟他們一群人在整頓飯的一、兩個小時討論什麼，然後發現他們原來一起交流及研究有關酒瓶的設計，譬如怎樣能夠更加現代化追上潮流等等，其中最熱情的就是井上 裕史先生了，他的好奇心非常之重，但也是因為這樣能夠讓他不停地進步，只要不怕失敗，就是無敵了！

今天為大家介紹兩款曾經在漫畫出現的清酒，同樣也是澤姬引以為傲的清酒，包括「澤姬 生酛純米 真．地酒宣言」及「澤姬 山廢純米 真．地酒宣言」。一開始澤姬其實最出名的兩款清酒就是生酛和山廢，如果他們每年都參賽，可以說這兩款清酒就能夠包攬冠亞軍了。井上 裕史先生作為藏主也非常可愛，經常一見面就讓人去摸他的手，哈哈，原因是這就是他努力過最好的證明，他一雙手非常嫩滑，有如傳說中塗上SK-II 的效果！咳咳… 說錯重點了，重點是他的雙手一個指紋也沒有了，摸不到，也看不到，而且酒藏所有工序都是他親手做的，並不是使用儀器來釀造清酒，因此雙手每天都接觸米而形成如此嫩滑！

個人比較喜歡澤姬 生酛純米 真．地酒宣言，因為口感比較圓潤滑順，帶有奶油起司與炒栗子的香氣，自然乳酸菌帶來的鮮明酸度加上濃厚複雜的口味，層次鮮明，雖然冷喝就已經很好了，不過加熱後有驚喜！至於喜歡米飯香更重的酒友們可以選擇澤姬的山廢純米 真．地酒宣言，這款清酒擁有米飯的厚實甜香，入口甘甜微酸，酒體飽滿厚實，尾韻更有旨味回甘的感覺，非常溫醇舒服，很好地運用山廢酒的酸味，沒有覺得膩煩的感覺，十分適合作為佐餐酒！不論是生酛或山廢，兩款清酒其實都各有特色，每一年澤姬 生酛純米 真．地酒宣言均獲得爛酒的金賞，更是很多人心目中的第一名！

株式会社 井上清吉商店

地址：栃木県宇都宮市白沢町1901-1

電話：028-673-2350

官網：http://sawahime.co.jp

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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