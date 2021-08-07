【滴滴DIDI】彭博：滴滴考慮放棄數據控制權　以化解監管擔憂　滴滴﹕傳聞不實（第二版）

▲ 據報，滴滴正考慮放棄數據控制權，以化解中國監管的憂慮。

彭博早前引述知情人士指，滴滴（美：DIDI）正考慮放棄數據控制權，以化解中國監管的憂慮，又指監管機構正考慮一系列的處罰，包括暫停部分業務或引入有政府背景的投資者，處罰力度可能較阿里巴巴 （09988） 的破紀錄罰款更大，亦可能強迫滴滴從美國退市。

滴滴其後在微博否應上述傳聞，表示近期有關公司將數據權交予第三方、引入大股東及退市等市場傳聞均為「不實信息」。

▲ 滴滴其後在微博否應上述傳聞。

彭博報道指，滴滴提出多項方案，包括向第三方私營企業讓出數據的管理權，但一位知情人士指，監管層已暗示傾向該第三方是有國資背景的，目前尚不清楚這安排對滴滴使用數據的影響。滴滴每日為4億乘客及司機撮合2500萬張用車訂單，離不開這些數據的幫助。

滴滴早前曾傳出私有化，詳見【下一頁】

報道指，目前未清楚這方案能否讓網信辦滿意，又形容滴滴在「不顧官員反對、毅然完成美國IPO後，正在努力求生」，指內地監管擔心境外上市可能會洩露數據及損害國家安全，而滴滴一意孤行被視為對當局權威的挑戰。

知情人士表示，監管機構正在考慮一系列的處罰，包括罰款、暫停部分業務及引入有政府背景的投資者。其中一名知情人士指，正在討論的方案之一，是讓有政府背景的投資者，持有超過目前大股東軟銀和Uber（美：UBER）的股份，同時還有可能強迫滴滴從美國退市，但如何操作尚不得而知。

消息指，磋商還在初期階段，可能要數周或數個月評估才有結果，但北京對滴滴的處罰力度可能較阿里巴巴的破紀錄罰款更大。

（第二版新增﹕滴滴回應）

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編輯：區嘉俊