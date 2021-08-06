【機迷熱話】Sony新PlayStation VR裝置細節曝光　支援4K解像度＋眼球視角追蹤

Sony早前證實已著手打造新一代PlayStation VR（虛擬實境）裝置，令不少機迷為此期待。綜合外媒近日報道，Sony在開發者活動中透露了部分新一代PlayStation VR裝置的規格。Sony還表示，會考慮為所有主要3A等級PS5遊戲加入對應的VR支援，而該VR裝置需要透過有線方式與主機連接使用。同時預期要待2022年才正式推出，預計會在今年下半年公布更多規格細節。

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報道指，Sony的新一代PlayStation VR裝置代號為NGVR（next-gen VR），採用單眼對應為2000 x 2040解析度的OLED屏幕，總計可對應4K解析度。視野也比前一代增加10°視角，讓使用者能透過110°視角體驗虛擬實境內容。

Sony另計劃透過自動調整解析度及眼球視線追蹤設計，讓新款PlayStation VR可以針對使用者目光注視部分加強渲染。至於視角餘光部分，則能以較低解析度內容呈現，提高呈現VR內容的流暢度，同時減少浪費運算效能。

報道又指，新款PlayStation VR裝置將具備自行定位追蹤功能，可呈現更穩定及精準的虛擬實境內容呈現效果。

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責任編輯：張寶燕