【前途抉擇】想轉工 問「12K診所姑娘好做嗎？」 網民：忙的話其實是辛苦工

當你在網上搜索「招聘診所姑娘」很多職位空缺顯示出來，換作是你，你會不會做？近日有網民於網上討論區發文，以「想轉工，診所姑娘好做嗎？」為題，問在哪裡可以看到招聘診所姑娘的廣告。

樓主認為診所姑娘雖然工時有點長，但可應付過來，她在上網了解過人工約一萬二，而且登記姑娘不需要甚麽證書或資格，故她有興趣做診所姑娘。

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入職條件：

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職責：

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此帖文一出，引來網民討論，他們認為診所姑娘是沒有前途又是重複性的工作，「診所很多病菌，可能經常要清潔嘔吐物或大便。」、「工時長，人工算低，沒有甚麼升職或加薪的機會。」、「甚麼人都去看醫生，經常遇上奇怪的病人。」、「做了兩年，星期六可能要上班，平日收7至8點。」、「普通科人工不會高，大約$12000至$13000，相對專科會多一點。」、「忙的話其實是辛苦工作來的。」

同場加映：

另有網民建議樓主可在網上了解一下，因為診所主要在網上貼招聘廣告，「很少貼門口上，indeed 有很多廣告。」、「通常在診所門口貼紙請人。」、「間中求職版有招聘廣告，診所門口有貼紙。」

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責任編輯：陳頌潔