【東京奧運】第15日共34金 單日最多

東京奧運周六（7日）進入倒數第二個比賽日，將會有賽事至今單日最多面金牌產生，共34枚。田徑賽事亦有7面金牌，焦點會是兩大接力比賽，男子及女子4乘400米決賽。同日亦有多項球類賽事舉行決賽，男子籃球會由大熱門美國對法國，男子足球則由兩大勁旅巴西及西班牙對決。

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周五將是日本國立競技場舉行的田徑賽事收官日，共有7枚金牌產生。焦點項目必定是男子及女子4乘400米接力比賽，德國長腿女跑將施密特（Alica Schmidt）因為未能出戰初賽，加上隊伍無緣決賽，無法在今屆賽事亮相。

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多項球類亦在周五舉行決賽，男子籃球決賽會由金牌大熱美國，對陣剛在4強險勝斯洛文尼亞的法國。男子足球則會由連續3屆闖入決賽，上屆金牌巴西隊對相隔21年再次殺入決賽的歐洲勁旅西班牙。

金牌賽事（香港時間）

高爾夫球女子第4輪（05：30）

田徑女子馬拉松決賽（06：00）

沙灘排球男子決賽挪威對ROC（09：00）

籃球男子決賽 法國對美國（10：30）

輕艇女子雙人500米決賽（10：37）

輕艇男子單人1,000米決賽（10：53）

輕艇女子四人皮艇500米決賽（11：19）

輕艇男子四人皮艇500米決賽（11：37）

拳擊男子蠅量級48至52公斤級決賽（13：00）

拳擊女子蠅量級48至51公斤級決賽（13：15）

拳擊男子中量級69至75公斤級決賽（13：45）

跳水男子十米高台決賽（14：00）

拳擊女子次中量級64至69公斤級決賽（14：15）

藝術體操個人全能決賽（14：20）

水球男子決賽 西班牙對美國（15：30）

場地單車男子麥迪遜賽決賽（15：55）

摔角男子65公斤級自由式決賽（17：45後）

摔角男子97公斤級自由式決賽（17：45後）

摔角女子50公斤級自由式決賽（17：45後）

棒球男子決賽 美國對日本（18：00）

馬術團體場地障礙賽決賽（18：00）

韻律泳女子自選團體賽決賽（18：30）

田徑女子跳高決賽（18：35）

現代五項最後一項比賽（18：30）

田徑女子10,000米決賽（18：45）

空手道女子61公斤以上級別組手決賽（18：55）

田徑男子標槍決賽（19：00）

空手道男子75公斤以上級別組手決賽（19：05）

足球男子決賽 巴西對西班牙（19：30）

田徑男子1,500米決賽（19：40）

手球男子決賽 法國對丹麥（20：00）

排球男子決賽 法國對ROC（20：15）

田徑女子4乘400米決賽（20：30）

田徑男子4乘400米決賽（20：50）

責任編輯：吳漢培