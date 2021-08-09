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【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐

理財智慧 09:00 2021/08/09

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香港公屋輪候時間屢創新高，想有個安樂窩並不容易。一對80後的兩夫婦排了7年公屋終於獲派這個265呎，位於觀塘德田邨的一個單位。由於該屋邨屬於「租者置其屋計劃」，自1999年起發售，故他們決定即時將其購入。業主在單位設計唯一要求就是「要型」，於是好師傅CoDeco 裝修平台設計師就決定把風格定為近年流行的工業風。

由於單位只有265呎，屋主覺得單位十分細小，與師傅及設計師商討後，決定把全屋大部分間隔和牆都拆除，把浴室、廚房、和睡房重新擺位。單位未裝修前，全屋最大的窗在房間中，令間屋較暗。有見及此，設計師把單位重新規劃後，大窗位置變成開放式廚房，令屋主一入屋就看到開揚景色，光線亦可透過廚房射進屋內，增加採光度。開放式廚房配合全屋的工業風設計，黑色廚櫃十分吸睛，配合白色磚牆，更顯個性。而飯廳亦是安排在廚房靠窗位置，兩夫婦平日可在此邊看海景邊進餐。

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至於客廳空間則較窄，電視牆身採用水泥牆設計，增強型格感。由於單位是開放式廚房，設計師就在廚房與客廳之間增設了儲物櫃分隔兩個空間。在玄關位更擺放一個鏡面儲物櫃，利用反射的視覺效果增加空間感。

而睡房就移了去原本廳的位置，睡房同樣有窗戶，窗台位置有凸出的部分，可以增加房間的活動空間。另外，在房間亦採用了鋁質黑框長虹玻璃趟門，使光線可以透過玻璃射進客廳，而且趟門可以在開關時佔的空間較少，更加善用每一呎空間。設計師考慮到空間不足的問題，在房間亦增加了儲物地台。

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至於浴室位置基本上不變，不過設計師就偷了一點原本廚房的地方，擴大浴室，並增設企缸令浴室做到乾濕分離。浴室整體配上灰色水泥紋磚牆，除了易打理，更可以凸顯型格風。

  • 清拆 $18,000
  • 水電 $60,000
  • 泥水砌牆 $16,000
  • 泥水鋪磚 $47,000
  • 訂造傢俬和木門 $102,000
  • 油漆 $30,000
  • 換窗 $15,000
  • 其他 $38,000

總數 32.6萬

圖片由設計公司好師傅CoDeco裝修平台提供

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同場加映：

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

設計 觀塘 設計師 德田邨 公屋

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