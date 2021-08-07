【東京奧運】拎牌會有獎金？ 運動員收入好極端

是次東京奧運不少國家及地區紛紛突破以往成績，取得多面獎牌。不過，在奧運奪牌並不等於有獎金，視乎不同地區政府及有關機構的安排，得獎健兒隨時只有獎牌可以帶回家。亦有調查指出，運動員的財政收入差距相當極端，只有如日本網球選手大坂直美等頂尖選手，才能單靠代言費就足以養活自己。

奪菲律賓近百年首金 東京奧運女舉重手仲有樓收 【下一頁】

雖然國際奧委會出售轉播權後，獲得巨額收入，但在奧運奪牌其實是沒有獎金，只會有獎牌一枚及證書一張。不少奧運獎牌得主所獲的獎金其實是來自不同政府或私人提供。

今屆東京奧運中，包括美國等不少國家及地區都有設立獎牌獎金，一旦運動員獲獎就會派發獎勵。其中以新加坡政府最為豪爽，金牌會獲派發74.4萬美金（約580萬港元），亞季軍則分別獲得37.2萬美元（約290萬港元）及28.6萬美元（約223.1萬港元）。部分政府如馬來西亞等，更會向獲獎運動員終生支付月薪，同樣按獎牌級別計算。而美國奧運選手則可申請特殊補助金，包括大學學費資助等。

字母哥伸出援手 私人贊助東京奧運希臘大力士 【下一頁】

個人理財網站Money Under 30指出，奧運無牌運動員非但與獎金無緣，前往奧運旅費亦要依賴由私人和企業贊助。有美國媒體曾調查發現，58%運動員認為自己財務狀況不穩定。有運動員抱怨，缺乏資金會導致難以持續訓練，嘗試兼職工作但亦非易事。以美國田徑運動員為例，即使在項目排名全美頭10，年收入亦低於1.5萬美元（約11.7萬港元），逾500名美國選手需依靠副業維生。

部分國家及地區獎牌獎金情況

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

若是頂尖運動員，情況則會截然不同。大坂直美在過去1年內單是贊助已有5,500萬美元（約4.3億港元），全年收入6000萬美元（約4.7億港元）位列女子運動員首位。

責任編輯：李俊儀