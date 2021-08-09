【維他奶盈警】維他奶提前3個月盈警　「不當內容備忘錄」令產品7月在內地多渠道下架、股價挫13%破底

▲ 【維他奶盈警】維他奶提前3個月盈警 「不當內容備忘錄」令產品7月在內地多渠道下架

維他奶 （00345） 在業績公布前3個月提早發盈警。維他奶預期，截至今年9月底止6個月，公司股權持有人應佔綜合財務業績將錄得介乎5000萬元虧損至6000萬元溢利，去年同期則錄得溢利6.7億元，即按年跌約91%至107%。維他奶指，跌幅主因第二季的市場需求大幅下跌。維他奶開報20.75元破底，跌3.3%，早段跌幅擴大至13%，破底低見18.6元，成交3668萬元。

網傳維他奶主席羅友禮發內部信，稱襲警事件為公然挑戰法律的嚴重暴力行為，看【下一頁】

維他奶指，於7月2日，一份包含不恰當內容而且未經授權的內部備忘錄在社交平台被廣泛流傳，導致中國內地消費者對集團構成負面影響，以致在整個七月份內，中國內地不同銷售渠道均發生產品下架的情況。

儘管集團的產品逐漸在部份渠道開始重新上架，但預計在夏天旺季的銷售損失將對集團截至9月底6個月的收入和盈利產生重大影響。

維他奶表示，預期11月公布半年業績。

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編輯：袁諾曦