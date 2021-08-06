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【調查報告】AIA：52%香港受訪者計劃今年增加儲蓄 7%更打算提高儲蓄金額

理財智慧 18:14 2021/08/06

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 友邦保險早前就2019冠狀病毒病對家庭儲蓄的影響進行一項名為「AIA Save Smarter 2021」調查， 結果顯示有52%的香港受訪者計劃在2021年增加儲蓄，其中有7%受訪者更打算提高儲蓄金額超過50%。

【銀債2021】每位申請人最多可獲14手 新一批銀債總發行額為300億元 【下一頁

調查結果同時反映受訪者理財上未夠精明，有42%受訪者純粹將應付生活開支後的剩餘資金作儲蓄，而無主動地建立儲蓄計劃，比率高於整體受訪亞洲市場。其次，每4名受訪者當中，便有一名只以銀行存款作儲蓄工具。再者，疫情令大眾購買保險的意欲轉強，有62%受訪者認同保險比任何時候更為重要，為突如其來的狀況提供更好的保障，但僅10%受訪者計劃增加投放於保險的資金，較整體受訪亞洲市場的18%為低，可見不少人認知狀況，但仍未付諸行動，流於空想。

【消費優惠】一田超市舉辦「一田夏麵祭」 推出多款人氣必試 提供額外折扣 【下一頁

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友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭女士表示，在低息環境下，市民若然單靠銀行存款作儲蓄工具，回報未必符合預期，而保險產品能為市民提供另一作長線財富規劃的選擇，令各位儲得更精明。

 

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責任編輯：羅浩濂

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