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【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買

理財智慧 07:00 2021/08/07

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可以領取的消費券一共有四個平台，不同平台有各自的優勢，令一眾市民陷入選擇困難症。亦有人會聯同朋友一起用不同的平台，以獲得最大的利益。近日有網民於網上討論區發文，指女朋友因為消費券而生他的氣。

網民經歷：

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不少人覺得樓主沒有做錯，因為女友真的可能不會還錢。他們更指女友不懂得精打細算，在登記消費券前都不看清店鋪的消費方式。而且發放消費券後，不少店鋪都加價了，女友更不應該在這個時候花錢。樓主回應指女友覺得政府是在資助她買衣服。

【銀債2021】每位申請人最多可獲14手 新一批銀債總發行額為300億元【下一頁

他們建議樓主用母親作藉口，說已經上交了，不能借給她用。

有網民支持女友，指樓主連2000元也不想花在她身上，簡直是渣男。如果網民是女友的話，一早就甩了樓主，「誰有空和你吵？」

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責任編輯：張瑋婷

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