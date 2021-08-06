▲ 【大行報告】高盛：騰訊風險回報2019年以來最吸引 削目標價仍「確信買入」

高盛發表報告指，騰訊 （00700） 風險回報為2019年以來最吸引，目前估值相當於未來12個月市盈率21倍（撇除投資後為16倍）。高盛稱，計及內地收緊監管互聯網行業，對騰訊估值折讓由10%加大至15%，把騰訊目標價由906元降至759元，相當於2022及23年預測市盈率31.1倍及25.7倍。

高盛看好騰訊上行空間達73%，基本面穩固，正加大對內地及全球的遊戲業務投資，以及廣告、小程序和視頻業務的潛在變現能力增強，認為股價已過度調整，維持騰訊「買入」評級，並納入該行的「確信買入」名單。

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騰訊預計8月18日公布第2季業績，高盛下調騰訊收入預測至1390億元（人民幣，下同），按年增長21%；經調整淨利潤342億元，按年增長13%。其中，線上廣告收入料增長20%，因課後輔導行業的廣告支出下降，及保障消費者體驗的相關廣告限制；金融科技業務收入料按年升30%，因支付及貸款業務的監管收緊。

因應內容、廣告和金融科技的監管收緊，重磅遊戲推出的延遲，並計入騰訊可能會放棄未成年人遊戲收入的保守預期，高盛下調騰訊2021至2023年收入預測3至5%。考慮到騰訊對前沿遊戲科技、短視頻及企業服務的加速和長遠投入，下調騰訊2021至23年純利預測分別5%、9%和9%。

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編輯：區嘉俊