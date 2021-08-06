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【銀債2021】每位申請人最多可獲14手 新一批銀債總發行額為300億元

理財智慧 17:56 2021/08/06

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港府今日（6日）公布第6批銀色債券（Sliver Bond）的認購及配發結果，最終發行額為300億元，每位申請人可獲14手，該債券將於8月10日發行。

根據配售銀行和指定證券經紀所提供的認購資料，截2021年7月30日下午2時認購期結束為止，政府共收到256,847份有效申請，申請的債券本金總額達67,863,170,000港元。

【天文現象】8月12日晚上10時開始！ 太空館與市民網上共賞英仙座流星雨：【下一頁

銀色債券的最終發行額為300億港元，最多可獲14手（每手為1萬港元）。為數79,367份認購13手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的177,480份申請（即認購13手以上者），均將先獲發13手債券，並進行抽籤，其中58,282份申請將獲配發多一手債券。

銀色債券將於2021年8月10日發行，申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波說：「很高興看到本批銀色債券獲市民踴躍認購，這顯示發行銀色債券的確能在目前不確定的投資環境下，為市民提供一項安全及回報穩定的投資選擇。本批銀色債券的合資格認購年齡由65歲降至60歲，除了讓更多市民可以參與認購外，亦有助進一步帶動業界發展潛力龐大的銀髮市場。我們往後會繼續因應認購反應及市場情況等相關因素，檢視計劃的成效和安排。」

同場加映：【孫子市法】疫情滯脹夾攻 提防淡友發功

 

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責任編輯：潘曉豐

債券 經濟 銀色債券 香港

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