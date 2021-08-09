【網絡安全】針對全球企業網絡攻擊升29%　三重勒索成未來攻擊趨勢

▲ Check Point 早前公布《網絡攻擊趨勢：2021年中期報告》，發現環球企業遭受網絡攻擊的次數上升 29%，而三重勒索更成為未來的攻擊趨勢。

全球企業受網絡攻擊的次數日益增加。網絡安全解決方案供應商 Check Point 早前公布《網絡攻擊趨勢：2021年中期報告》，發現環球企業遭受網絡攻擊的次數上升 29%，而三重勒索更成為未來的攻擊趨勢。

【中小企教室】生產力局夥Google推出全球數碼培訓課程 學習經營 YouTube頻道、 Google Cloud

報告顯示，歐洲、中東及非洲地區的攻擊增幅最大，高達 36%。至於美國企業平均每週遭受 443 次攻擊，與今年初相比增加 17%；歐洲、中東及非洲地區，企業平均每週受攻擊的次數為 777 次，增加 36%；亞太地區的機構每週遭受 1,338 次攻擊，上升 13%，反映全球網絡攻擊有所增加。

至於攻擊類型方面，2021 年上半年針對企業的勒索軟件攻擊數量與去年同期相比增加93%。除了從機構中盜取敏感資料再索取贖金，攻擊者現時逐漸將目標轉向機構的客戶，甚至其業務合作夥伴，並向他們索取贖金。報告又指，繼殭屍網絡 Emotet 後，其他惡意軟件 Trickbot、Dridex、Qbot 和 IcedID 亦迅速冒起。

【無密碼登入】Google推新驗證身份技術 簡化登入流程

報告預測，三重勒索、供應鏈攻擊甚至遠端網絡攻擊均呈現增長趨勢。勒索軟件的三重勒索攻擊不僅影響目標機構，還威脅其客戶、合作夥伴及廠商，令每次攻擊的受害者倍增，因此需要採用特殊的安全策略。

Check Point 研究副總裁 Maya Horowitz 表示，今年上半年，網絡犯罪份子繼續調整攻擊手法，趁著企業現時轉向混合工作模式的時機，針對企業的供應鏈及與合作夥伴的網絡發起攻擊，意圖造成最大程度的破壞。今年的網絡攻擊不斷增加，勒索軟件攻擊數量激增，包括 Solarwinds、Colonial Pipeline、JBS或Kayesa等攻擊事件。

【遙距辦公】方便上班族溝通 Amazon智能電視機頂盒支援雙向Zoom視像通話

記者：廖淑瑩