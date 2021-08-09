【職場熱話】請年假去見工感不好意思？ 網民：反正你都會辭職

你們通常用甚麼理由去見工？近日有網民於網上討論區發文，指樓主利用年假去見工，但他覺得很不好意思，詢問網民如何「騎牛搵馬」去見工？

按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】內地女生來見工 一個問題引笑料 網民：這則貼文是不是笑話來的？ 【下一頁】

此帖文一出，引來網民討論，他們認為樓主不要覺得不好意思反正都辭職，「有病假就請病假，沒有病假就用年假」

同場加映：

更有人分享了類似的經驗，「之前老闆要對我生活瞭如指掌先批假期，因為我外婆入醫院沒有人照顧，要與她出入醫院覆診，上司擔心我傳至大老闆那邊，所以每次我用照顧家人的理由請假，他都會批准。」、「你真好可以請年假。我找新工前，要上一份工作的上司作諮詢人，當HR打電話去，前上司踩到我一文不值。」

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責任編輯：陳頌潔