【商品轉售】Amazon減少棄置　推滯銷商品轉售計畫

▲ Amazon宣布推出兩個轉售非全新商品的新計畫，旨在減少銷毀滯銷或被退回的商品。

亞馬遜（Amazon）近日宣布推出兩個轉售非全新商品的新計畫，旨在減少銷毀滯銷或被退回的商品。Amazon曾被外媒揭露，經常棄置大量「倉底貨」，每年銷毁逾數百萬件未售出的貨品，被外界指斥造成浪費。

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Amazon曾派人為旗下倉庫進行調查，發現許多被顧客退回甚至還未售出的物品，竟被貼上了銷毀標籤。但由於賣家需要為其放置於Amazon倉庫的商品支付存倉費，故當發現滯銷或被退回的商品過多時，他們大多決定扔掉這些商品以省錢。

為減少棄置商品的數量，該企推出了新的「分級和轉售」（Grade and Resell）計畫。第三方賣家可選擇出售已被使用及退回的商品，該企將為那些商品的嶄新程度評級，如「像新品」（Like New）、「非常好」（Very Good）、或「可接受」（Acceptable）等。 第三方賣家會根據該評級重新為商品定價，其後再度上架。該計畫率先於英國推出，預料今年底將推廣至美國，有望可在明年初在德國和西班牙等歐洲地區實行。

而另一個新計畫，則讓賣家透過Amazon向批發商出售積壓和被退回的商品，更容易整理庫存，而此計畫現已開放予美國和德國等地的賣家。

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責任編輯：陳泳如