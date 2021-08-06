【工展會2021】「2021工展會購物節」開幕　已接種一針疫苗市民可免費入場

▲ 大會指，已有九成攤位安裝了電子消費券支付設備，預期展期將吸引3萬至5萬人次入場。（程志遠攝）

由香港中華廠商聯合會主辦的「2021工展會購物節」今日（6日）起，一連三日於亞洲國際博覽館舉行，共有約250個攤位參與。已接種一針疫苗市民、65歲或以上長者及小童均可免費入場。

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大會指，已有九成攤位安裝了電子消費券支付設備，預期展期將吸引3萬至5萬人次入場。商會會長史立德致辭時表示，他相信新界巨大的消費群和暑假消費旺季能刺激市道。

參展商為消費券提供特別優惠

參展商之一的香港潔淨水負責人林先生表示，公司特地為消費券提供了優惠，首100位使用電子消費券的顧客可享有7折優惠，展會開幕不足兩小時名額便已用光，相信消費券帶動市民購買意慾。首次參展的本地品牌Nebu於疫情期間開業，主要銷售鳥結糖等小食，負責人涂先生希望工展會能為公司帶來不同年齡層的顧客。

市民：預計消費8,000元

入場的市民劉先生預算為8,000元，進場不到一小時便已花了3,000元，購買的都是參茸海味，他指展會人流十分暢旺，相信市民不介意大會選址在非市中心的地區；另一市民翟女士則表示，有些店舖的購物優惠組合吸引，看見不少人都使用了消費券光顧商舖。

▲ 市民翟女士則表示，有些店舖的購物優惠組合吸引，看見不少人都使用了消費券光顧商舖。（程志遠攝）

另外，有興趣前往的市民需注意，因應特區政府最新的防疫限制，入場人數上限為場地容納人數50%，大會將相應地限制入場人數。市民入場前，可留意大會網站及「香港工展會」Facebook專頁內發佈的入場輪候時間等資訊。

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記者：李智美