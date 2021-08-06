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【銀債退款優惠】銀債退款逾378億元 享優惠息最高1.5厘

Hot Talk 17:27 2021/08/06

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銀債退款閒資逾378億元，兩中資行搶推優惠。

銀色債券今天（8月6日）公布分配結果，老友記平均獲發11手（每手1萬元），按包底息3.5厘，每手穩賺1,050元。若捧場客長揸3年至到期日，按理保本賺息1.155萬元；而最多獲派14手的幸運星，全期更可輕鬆穩袋1.47萬元利息。

據金管局統計，今次接獲約25.68萬人入飛，銀債發行額加碼至300億元，按總吸金678.6億元計，市料向隅資金達378.6億元，下周二（10日）開始退還。

想知銀債退款優惠？詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大

兩間中資行搶閘推銀債退款優惠，率先於本周二（3日）搶灘的信銀國際，公布推活期息優惠，新客享1.5厘，門檻為1萬元新資金，上限5萬元。翌日輪到工銀亞洲出招，搶定期存款，開立188天（約6.3個月）最高享0.6厘，入場費為10萬元新錢，以300萬元封頂。兩行皆要求附帶條件才享最高特惠息。

而比併半年定期存款，目前罕現雙冠王，集友及大眾財務皆有0.75厘，當中以集友起存額為20萬元，上車銀碼較小，大眾財務則須50萬元。論及活期息，暫以小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）的3.6厘，為冠絕全城息率。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

定期存款 港元定期存款 收息產品 銀色債券

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