【小米專利】小米掃地機械人專利　技術欠創新遭駁回申請

綜合內地媒體引述「天眼查App」文件報道，小米早年申請的掃地機械人專利，因部分技術缺乏創新元素，遭駁回申請。並公開了北京小米移動軟件有限公司、北京石頭世紀科技股份有限公司，與國家知識產權局其他一審行政判決書。

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報道指，有關的行政判決書顯示，該申請是由北京小米移動軟件有限公司、北京石頭世紀科技股份有限公司提出。當中涉及名稱為「自主清潔設備」、申請編號為201610232698.9的發明專利申請。申請日為2016年4月14日，公開日為2016年10月5日。

不過，其後被中國國家知識產權局（CNIPA）原審查部門， 於2018年12月3日 駁回了申請。其中的焦點爭議就落於與現有技術相比，是否具備創造性，能突出實質性特點及有顯著進步。惟法院認為，對比相關文件及該領域的公知常識，從而得到該權利要求所要求保護的技術方案，並不具備創造性，所以裁判結果為駁回原告北京小米移動軟件有限公司、北京石頭世紀科技股份有限公司的訴訟請求。

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責任編輯：張寶燕