【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

股評時段：

17:04 3069 華夏恒生ETF

20:19 2899 紫金礦業

21:30 981 中芯國際

22:27 1907 永豐餘

24:31 9923 移卡

26:42 1801 信達生物

27:09 3174 南方東英ETF

27:35 9922 九毛九

39:48 992 安賢園中國

30:17 6116 彩晶

31:17 2628 中國人壽

31:39 382 中匯集團

32:13 968 信義光能

32:49 龍網

34:00 6699 時代天使

34:25 6690 海爾智家

35:27 1347 華虹半導體

36:21 1310 香港寬頻

36:33 522 ASM太平洋

36:49 2170 貝康醫療

37:40 82 瘋狂體育

38:20 868 信義玻璃

39:19 916 龍源電力

39:33 27 銀河娛樂

39:46 2845 遠東國際

40:13 41 鷹君集團

41:23 175 吉利汽車

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