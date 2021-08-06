【日本疫情】破百萬宗確診 菅義偉：唔關奧運事

▲ 日本的新冠肺炎疫情惡化，全國累計確診數字突破百萬宗。

日本的新冠肺炎疫情惡化，全國累計確診數字突破百萬宗，東京都每日確診數字達到4,500多宗。東京都知事小池百合子稱確診上升是受到Delta變種影響，而日本首相菅義偉也稱疫情擴散與東京奧運無關。

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東京都政府周五（6日）宣布再增4,515宗確診，而大阪府同日也錄得破紀錄的1,310宗確診。

東京都單日確診曾連續兩日創新高，周三（4日）及周四（5日）分別新增4,166人與5,042人確診。東京都本周的7日平均確診數達3646.9人創新高，按周升幅達164%。

新增患者中年輕人佔最多，20至29歲群體佔1,600人屬最多；第二多為30至39歲群體佔1,120人；65歲以上群體則佔180人。

首都圈有3縣單日確診早前均破新高，其中神奈川縣新增1,846宗屬最多；埼玉縣新增1,235宗；千葉縣新增942宗。

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確診數字於東京奧運舉行期間急升，令外界質疑奧運使疫情加速擴散。但菅義偉表示與東京奧運開幕前相比，街頭人流未見明顯變多，認為東京奧運並非導致疫情擴散的原因。

小池百合子表示，Delta變種（印度首先發現）導致患者人數急增，強調當地疫情依然非常嚴峻，呼籲民眾保持謹慎。

責任編輯：鄭錦玲