【業績│房託】置富產業信託半年每基金單位分派增一成至24.96仙　物業出租率95.8%

▲ 置富產業信託的物業組合出租率保持穩定，截至6月底出租率為95.8%。

置富產業信託 （00778） 上半年收入跌5%至9.04億元，主要由於續租租金調升率錄得負增長及向租戶提供若干租金寬減所致，惟停車場收入增加而抵銷了部份跌幅。期內物業收入淨額下跌6.1%至6.74億元，每基金單位分派增加10.4%至24.96仙。

+WOO嘉湖二期翻新預算約3億元

物業組合的出租率保持穩定，截至6月底出租率為95.8%。+WOO嘉湖二期於6月開展資產增值措施，出租率為92.1%，項目預算資本開支為3億元，隨工程項目逐步推展，往後出租率預計將進一步下降。+WOO嘉湖二期的資產增值措施將分三個階段進行，第一階段預計於明年上半年完成。

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隨疫情於臨近報告期末逐漸緩和，加上社交距離限制逐步放寬，置富Malls的人流已見穩步回升，日均人流由3月至5月三個月錄得11%的按年增長，並於6月錄得12個月的新高，回到將近疫情前的水平。停車場收益上半年增加11.2%，主要是由於時租停車場的收入上升所致。

融資成本減少三成

置富上半年融資成本（不包括衍生金融工具公平值變動）減少30.9%至9650萬元，主要受惠於香港銀行同業拆息率下調所致，年度實際借貸成本下降1個百分點至2.20%。

截至6月底，每基金單位資產淨值下跌1.2%至14.45元，資產負債比率升0.1個百分點至22.5%。

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