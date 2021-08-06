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3名員工未打針返辦公室被炒 CNN強調零容忍

環球社會熱點 18:06 2021/08/06

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美國新冠肺炎疫情反彈，當地不少企業都強制員工回辦公室工作前，需強制接種新冠疫苗。美國有線電視新聞網（CNN）總裁朱克宣布，有3名員工在未有接種疫苗情況下上班，違反公司政策被解僱。朱克更強調，絕不容忍不配合公司政策的員工。

三藩市接種強生疫苗者 可補打多劑輝瑞Moderna 【下一頁】

CNN總裁朱克（Jeff Zucker）周四向員工發送備忘錄，提醒他們返回辦公室上班或參與需要接近其他員工的外出工作前，必須接種新冠疫苗。朱克亦透露，有3名員工因違反公司疫苗政策，在上班前未有接種疫苗而被解僱，同時強調CNN對不配合公司政策的員工是零容忍。

朱克指，CNN有超過3分1員工已返回辦公室工作，並規定在亞特蘭大、華盛頓及洛杉磯的員工，除了吃飯、喝水及在密封的私人空間內，其餘上班時間必須戴口罩，亦把原定下月7日全面重開辦公室計劃推遲至最快10月初。雖然CNN暫時未強制要求提供疫苗接種證明，但措施隨時可能修改。

紐約市強制民眾提供接種證明 開全美先例 【下一頁】

其他傳媒公司亦採取類似決定，包括美聯社將推遲重開辦公室。美國多間大型科企包括Google及Facebook已強制員工返回辦公室工作前，需完成接種新冠疫苗。

責任編輯：郭麗明

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