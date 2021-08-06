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【異動股】花旗首予醫渡科技「買入」評級　惟股價未止血　今再跌逾8%連跌第5日

股樓投資 17:14 2021/08/06

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花旗發表研報，首次給予醫渡科技(02158) 「買入」評級，該行指公司為內地最大醫療健康大數據解決方案供應商，2019年市佔率達5%，料可受惠於行業快迅增長，予目標價50元。

該行指，醫渡的業務覆蓋中國超過500間醫院，當中逾70間為3A級以上醫院，旗下自主研發數據智能基礎設施YiduCore在獲得授權後，可處理及分析患者的醫療記錄，形成強大的生態系統，可吸引藥企及研究公司，並可幫助保險公司設計產品。

 

【大行點睇】大和首予小鵬「買入」評級　新P5轎車為全球首款搭載光學雷達車款　料在第四季引起市場關注  【下一頁

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撰文 : 周兆邦

醫渡科技（02158） 港股

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