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【業績】電盈：ViuTV即將扭虧為盈　半年綜合EBITDA升4%、增派息至0.0936元

股市 17:12 2021/08/06

分享：

電盈指，旗下免費電視業務即將錄得盈利

電訊盈科 （00008） 公布，上半年核心收益升9%至181.4億元，綜合EBITDA則報56.1億元，按年上升4%。電訊盈科派中期現金股息9.36港分，較去年同期升2%。近期香港本地娛樂圈再受注目，男團MIRROR成為廣告寵兒，電訊盈科在業績表示，由於收益基礎擴闊，OTT及免費電視及相關業務的EBITDA虧損進一步收窄，並即將走上盈利之路。

集團稱，MIRROR有助吸引新增及現有廣告客戶增加廣告支出，令上半年廣告收益增加66%至1.9億元，而藝人管理和活動業務亦受惠於收視上升，令整體免費電視及相關業務收益表現遠超預期。

管理層：免費電視業務即將走上盈利之路

電訊盈科表示，Over-the-top（OTT）及免費電視及相關業務均維持增長勢頭，收益分別擴大29%及97%，增長主要源於收視及服務受歡迎程度提升。

主營業務方面，電盈旗下主業香港電訊受惠於寬頻及數據服務的需求持續強勁，更多客戶採用5G服務令流動通訊業務收益上升，以及手機銷售增加，收入增加7%至156.4億元，分部EBITDA則上升3%至57.2億元。

至於企業方案業務的收益及EBITDA在上半年則分別上升51%及118%，至28.9億元及4.9億元。企業方案業務 EBITDA邊際利潤為17%，按年改善5個百分點。

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編輯：謝智聰

港股 傳統經濟股 電訊盈科（00008） 5G ViuTV 寬頻 EBITDA Mirror
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