【互聯網監管】美團反壟斷調查傳將罰款10億美元、股價升7%　大和：減監管風險

▲ 《華爾街日報》：美團將被罰款10億美元 涉濫用其市場主導地位、損害商家競爭對手利益

美團 （03690） 4月被市監局高調公布被查反壟斷行為，《華爾街日報》上周引述知情人士指，中國反壟斷監管機構，計劃以濫用其市場主導地位，損害商家和競爭對手的利益為由，對美團處以10億美元（折合約77.6億港元）罰款。美團股價低開後倒升7%，高見230.8元，成交33億元。

大和資本指出，10億美元折合相當於65億元人民幣，代表美團2020年外賣業務收入的一成，相當於罰款範圍的上限。大和指出，美團至3月底持有178億元人民幣現金等值物，4月大舉從股權、可換股債券集資100億美元，若罰款作實反有利美團股價減輕監管風險，也不預期罰款對美團核心競爭力有大影響。

不過，大和表示，內地加強保障外賣騎手利益，科網平台面臨加稅風險，都會持續影響盈利增長前景和股價。

內地三部門召開會議 平台不得制定損害外賣騎手安全健康考核指標，可見【下一頁】

據報道指，監管機構可能在未來數周公布罰款的具體內容，美團將被要求改進運營模式，並結束「二選一」的做法。美團、市場監督管理局暫未有回應。

市場監管總局在今年4月公布，根據舉報，對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，為繼阿里巴巴後另一被點名公布受查的內地互聯網巨頭。

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記者：梁安琪