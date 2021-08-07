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【疫市營商】蘇黎世保險看重員工想法　留人才助拓業務

商業 09:00 2021/08/07

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蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂（Eric）投身業界至今超過30年，從無考慮轉行，亦幾乎未轉過工。

在現今變化多端的社會中，許多企業都面臨難題，尤其是用人方面，一方面是人才難求，另一方面是人才難留。在這個轉工現象相當普遍的世代，要找到一個「從一而終」的好員工並非易事。在香港扎根60年的蘇黎世保險，就尋覓到願意與公司共同進退、畢業後幾乎未轉過工的現任蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂（Eric），共同見證該企成長。

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許金桂在1989年畢業後，加入太古集團任管理培訓生（MT），第2年被派到保險業務部工作，從此與保險結下不解緣。他笑言：「當時的保險業屬於夕陽行業，外界總覺得發展空間好細，甚至被老一輩笑我傻。」但他卻認為，無論是個人層面或企業層面，所面對的風險每天都不一樣，保險是協助大眾平衡風險損失的方法。衝着這份社會責任，許金桂從未考慮轉行，就算被取笑也堅持向保險業發展。

許強調，在同一間公司工作超過30年，其實並非外界想像中的沉悶。因為30年間會出現許多變化，例如業界科技轉型、要因應不同市場情況思考持續性策略等，每次與團隊共同完成各種工作目標和挑戰，他會有很大成功感，然後又開始期待下一次挑戰。

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由MT做起的許金桂，尤其注重員工的想法，更視員工為公司最重要的資產。他坦承，對於同事的想法，很多時也感同身受，因為他都曾經歷過同事的「難關」，了解基層工作實際情況，能更有效與員工溝通。他透露，該企一直設有系統，讓客戶反饋意見，並設立機制評估員工表現，及後他也會根據自己經驗與員工討論及分享，共同解決他們所遇到的難題。

疫情艱難時　員工安全放首位

而在去年疫情爆發期間，蘇黎世保險香港區在1月底進行快速應變，開始全面實施在家工作（WFH）模式。許金桂表示，當時香港是率先爆發的地區，大眾都對新冠肺炎感到相當憂心，口罩短缺，所以，當時他也積極思考不同的政策，為求令員工可安心工作。而其後其他區域的公司，也開始參考香港區的在家工作政策。

據許金桂透露，當時他為員工不停四出「撲口罩」、為同事在家中安裝電腦設備、以及向有需要的初級員工發放現金津貼等，盼能盡最大努力在艱難的時期，仍把員工身心安全放到首位。

產品範圍廣　疫情無礙保險銷售

至於疫情期間，外遊活動受到嚴重影響，一直主打「旅遊保險」的蘇黎世保險也受到牽連。許金桂（Eric），旅遊保單量確實大幅減少。不過該企的保險產品涵蓋範圍廣，包括醫療、意外、家居財物、汽車、僱傭、勞工、中小企及跨國公司等，可以幫補業務。

據許金桂提供的資料顯示，蘇黎世保險（香港）在過去一年（2020年7月至2021年6月）一般保險銷售仍按年錄得單位數增長，撇除旅遊保險後，更按年有雙位數字升幅。

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記者：曾曉汶

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