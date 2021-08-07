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【職場熱話】HR到底有甚麼用？ 請人不由他們決定 發薪可由會計做 網民：老闆代言人

理財智慧 12:00 2021/08/07

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不少人覺得HR的職業十分沒用，決定請人的不是他，面試也只會問一些廢話，公司保留這個職位實在沒意思。近日有網民於網上討論區發文，指HR的經理才是沒有用的人。

網民經歷：

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不少人對樓主的看法大感贊同，指「其實他們平常也只是走來走去，不懂為甚麼也能成一門學問。」、「他們負責批鬥！」、「他們最忙的事就是天天扮忙！」、「浪費公司資源」等。更有網民稱他見過HR做過最複雜的事就是舉行每月最後一天的派對。

【調查報告】AIA：52%香港受訪者計劃今年增加儲蓄 7%更打算提高儲蓄金額【下一頁

有人就指HR要發帖請人，又要設計面試問題和合約等。一間大公司一千多人，HR部門出一個經理，有甚麼事就能推他去背黑鍋。而且HR通常就是老闆代言人，例如減人工，罵人。老闆不想做醜人就會叫HR做，「簡單講就係太監職位」

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責任編輯：張瑋婷

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