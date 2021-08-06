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【買樓唔一定賺】股市波動　投資者唔淡前景　蝕逾百萬賣樓走人

股樓投資 19:24 2021/08/06

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樓價快將破頂，但市場仍偶錄蝕讓成交。香港置業謝啟源說，南昌站上蓋匯璽II 3B座高層B室，外望海景，一房間隔，實用面積約349平方呎，原叫價1,050萬元放盤，數月後獲外區客接洽，終減價47萬元，以約1,003萬元易手，實用呎價約28,739元。 從代理提供的單位相片可見，由於單位入伙不久，內籠新淨，設基本家電及爐具，而單位最大賣點是，外望開揚海景。

    點擊圖片放大
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據了解，原業主見近日股市波動，且不看好本港發展前景，故心急賣樓套現，而買家則為夫婦，心儀物業位處高層兼享海景，睇樓一次即拍板入市 。資料顯示，原業主於2017年12月以約1,108.9萬元購入上述單位，持貨近4年，現帳面蝕約105.9萬元，物業期貶值約9.6%，若計及稅款、代理佣金約，估計實際蝕近200萬元，但原業主曾出租單位，估計持貨期間的租金收入，可抵銷部分損失。  

焦點新盤 

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同場加映︰【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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撰文 : 黃卓賢

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