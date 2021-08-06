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【新冠疫苗】美國或9月開打加強劑 料體弱人士優先

環球社會熱點 18:00 2021/08/06

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為應對新冠變種病毒威脅，多國計劃為民眾接種新冠疫苗加強劑。有美國傳媒引述美國食品及藥物管理局（FDA）消息人士報道，當局正商討9月開打新冠疫苗加強劑。報道指，免疫力較弱人士或將優先獲安排接種。

多國堅持打增新冠疫苗強劑 無視世衛反對 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）周四報道，FDA正就接種第3劑新冠疫苗計劃進行內部討論，預計免疫力較低及高危人士會優先獲安排接種，大約9月初有決定。

《華爾街日報》報道指，拜登（Joe Biden）政府正推動接種疫苗加強劑，65歲或以上長者、免疫力較弱及在去年12月或今年1月已完成疫苗接種人士，或最快在本月已需要接種加強劑。

FDA發言人卡波比安科（Abby Capobianco）在聲明中表示，FDA及疾控中心等多個機構，正就接種加強劑進行審視，強調會審批格程序是基於科學且嚴格，並稱會在不久將來（in the near future）公布決定。

反駁世衛停打新冠疫苗加強劑 白宮稱庫存好足夠 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）政府官員強調，即使普羅大眾亦開始接種第3劑疫苗，當局亦有足夠疫苗、人手應付需求。根據美國政府數據顯示，美國約一半人口，即1.65億人已完成疫苗接種。有白宮官員憂慮，若民眾可自行決定是否接種加強劑，或會出現混亂情況。

責任編輯：李俊儀

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