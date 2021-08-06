【HSBC滙豐】券商估滙豐今年回購至少20億　摩通：資金或由科網股泊入滙豐

▲ 【HSBC滙豐】券商估滙豐年內啟動至少20億回購 摩通：資金或由科網股泊入滙豐

滙豐 （00005） 日前放榜，但焦點更多落在其資本回饋計劃。隨着宏觀經濟改善，滙豐全年可能錄得淨回撥，而且管理層對重啟回購的態度軟化，至少2間券商績後上調滙豐目標價，又估計滙豐今年第4季將開始回購，規模介乎20億元至39億元。

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滙豐次季再錄得淨回撥，推升列帳稅前溢利按年彈升3.6倍，高過市場預期。摩根大通及摩根士丹利，分別在績後上調對滙豐的盈利預測，以反映其預期信貸損失下降及淨息差擴張。

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其中，摩根大通將滙豐目標價上調約2%，同時上調其評級至「增持」，反映盈利改善及資本回饋前景。而且，近日因政策風險而流出中資或科網股的資金，更有可能流入滙豐。

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計及滙豐最新季績，摩通上調滙豐今年的每股盈利預測20%，同時預測滙豐今年將推出20億元回購計劃。

若與板塊內的股票相比，摩通指渣打的增長前景以至估值都更吸引，而本地銀行股的增長前景可見度更高，因此偏好個股依次是恒生銀行 （00011） 、中銀香港 （02388） 、渣打 （02888） 及滙豐。

大摩：今年將啟動5億美元回購

摩根士丹利同樣預期，滙豐今年第四季開始回購，規模估計是5億美元（折合約39億元），並會在明年及2023年各展開20億美元回購；但同時因應滙豐的派息政策，下調2022年及2023年的股息預測。

大摩估計，美國最快2022年底開始加息，因此上調滙豐2023年的淨利息收入預測8%，以反映淨息差擴張。但大摩補充，即使滙豐的業務前景轉趨穩健，但在其他板塊見到更多價值及低風險的選擇，因此維持其「與大市同步」的評級。

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