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【監管風暴】官媒連環出口 今次到奶粉股中槍 呢隻曾急插近一成

股樓投資 16:47 2021/08/06

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官媒又出口，今次利劍轉向配方奶粉，直指配方奶粉營銷影響母乳餵養，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。消息拖累奶粉股急挫，中國飛鶴（06186）更一度急插9.3%，至收市仍跌4.4%，報14.06元；澳優（01717）及雅士利（01230）亦一度跌逾6%，至收市分別跌1.2%及4.9%。

【濠賭股】澳門7月賭收按年升5.3倍 稍遜市場預期 【見下頁

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官媒《新華社》發文指，中國營養學會昨日（5日）召開的2021年世界母乳餵養周主題研討會上，多名專家表示，需警惕配方奶粉營銷，是影響孕產婦選擇母乳餵養的一大原因，並建議通過強制性法規規範母乳代用品營銷行為，尤其是軟廣告等隱性營銷。

報道提及，中國疾控中心營養與健康所副所長賴建強稱，母乳是兒童出生後最佳的營養來源，母乳餵養使母親和嬰兒都受益，嬰兒出生後應堅持6個月純母乳餵養，更引用數據指，內地約三分之二的孩子沒有充分享受到母乳餵養的益處。雖然《新華社》只是引用專家看法，並非由官方釋放信號，但目前市場極之敏感，擔心「監管風暴」或吹至奶粉股。

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記者：郭秀慧

中國飛鶴（06186） 經濟 奶粉 澳優（01717）

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