【北水基金】名牌基金星級投資經理 看好港股科網板塊

▲ 北水名牌基金推新產品，仍看好本港科網股。

北水名牌基金公司嘉實基金，現正重磅推售藍籌精選混合型新產品，投資範疇包括港股，由星級基金經理張金濤操盤。內媒引述專家的投資見解，指雖然8月開局至今，中港股市仍劇震，但名家於下半年仍看好A股及港股以科技等為主的4大板塊。

內媒指，由嘉實基金價值風格投資總監張金濤及胡宇飛，共同擔大旗的嘉實藍籌精選混合型基金，目前正在各大渠道推售，而基金的投資範圍涵蓋A股和港股，其中有不高於50%的股票倉位能涉足港股。

約兩百隻北水基金排隊待發【下一頁】

談及A+H股的投資機遇，張金濤表示，看好科技、大消費、大健康及金融等周期性4大方向。他逐一拆解看高一的板塊，包括︰

（1）科網︰港股科技互聯網方面，目前市場存在一定的恐慌情緒，但等到政策落地後，實際上是再布局的良機。

（2）大消費︰中國自家品牌的質量獲認可，國產品牌的售價較國際有名的品牌更便宜，也更懂內地消費者的口味。除了體育品牌外，還包括一些越野車、家居用品及家電等，都有很多投資機會。

（3）醫療行業︰現市況須慎選，絕非挾持專利藥品便可看好，反而須符合不少要求才能達標，例如具創新和原創類，要做全球最好的，同類藥中屬首選，又或者第一個上市，才有更大價值，憧憬可在全世界行銷，冀勝人一籌的龍頭股。

（4）順周期板塊︰張金濤舉礦業為例，也有機會產生頂尖企業，隱藏結構性投資機會。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源