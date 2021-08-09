【職場熱話】每次食飯都話銀包冇錢 問「點樣應付呢啲同事？」 網民：唔好同佢食

有時候我們會忘記帶錢包，或錢包內沒有足夠的錢，你會如何做？近日有網民於網上討論區發文，指有同事在每次出去食飯時總表示：「銀包沒有錢」，詢問如何應付這些同事。

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【職場熱話】男同事不合群 次次同事聚會都以「約了女朋友」推卻 卻被同事發現自己一個食飯？ 【下一頁】

此帖文一出，引來網民熱議，他們大多數認為不要與該同事一起食飯，甚至遠離或絕交，並建議道：「去快餐店食就可以，各自付錢，付了錢先有東西食。」、「叫侍應全部分單，各自付款。」、「找一天你扮沒有帶銀包出街。」、「問他有沒有支付寶或轉數快，叫他用即時轉數工具，轉數給你就可以。」、「去之前問他有沒有帶銀包先，或者付了訂金先出去。」

同場加映：

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔