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【職場熱話】每次食飯都話銀包冇錢 問「點樣應付呢啲同事？」 網民：唔好同佢食

理財智慧 11:00 2021/08/09

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有時候我們會忘記帶錢包，或錢包內沒有足夠的錢，你會如何做？近日有網民於網上討論區發文，指有同事在每次出去食飯時總表示：「銀包沒有錢」，詢問如何應付這些同事。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【職場熱話】男同事不合群 次次同事聚會都以「約了女朋友」推卻 卻被同事發現自己一個食飯？  【下一頁

此帖文一出，引來網民熱議，他們大多數認為不要與該同事一起食飯，甚至遠離或絕交，並建議道：「去快餐店食就可以，各自付錢，付了錢先有東西食。」、「叫侍應全部分單，各自付款。」、「找一天你扮沒有帶銀包出街。」、「問他有沒有支付寶或轉數快，叫他用即時轉數工具，轉數給你就可以。」、「去之前問他有沒有帶銀包先，或者付了訂金先出去。」

同場加映：

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責任編輯：陳頌潔

職場文化 銀包 支付寶 快餐店

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