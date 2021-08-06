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【CCL】新界西CCL_Mass率先破頂　四區指數全升逼近歷史高位　中原︰走勢進入關鍵局面

股樓投資 16:38 2021/08/06

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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界西CCL_Mass率先升穿自己的歷史高位，創下歷史新高，較早前高位高出0.37%。新界西樓價破頂，同時帶動CCL（中小型單位）及CCL_Mass創下自己的歷史新高，分別較早前的高位高出0.13%及0.62%。而CCL（大型單位）距離自己歷史高位相差1.88%，拖累整體樓價CCL今周未能破頂，CCL最新錄190.10點，但仍為歷史次高，距離190.48點歷史高位僅相差0.20%。

新界西CCL_Mass最新錄177.64點，按周升0.50%，連升2周共3.47%，創歷史新高，是四區中首個重返自己歷史高位的分區指數。新界東樓價亦發力向上，新界東CCL_Mass錄206.28點，創150周新高，按周升1.13%，連升4周共3.47%。港島CCL_Mass錄196.43點，按周升0.44%，連升2周共1.32%。九龍CCL_Mass錄186.11點，按周升0.77%，連升2周共1.18%。現時新界東、港島及九龍樓價分別較自己的歷史高位相差1.21%、1.41%及1.37%。

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中原城市領先指數CCL錄190.10點，為歷史次高，按周升0.70%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.86點，為歷史新高，按周升0.68%。CCL（中小型單位）報190.44點，創歷史新高，按周升0.62%。CCL、CCL_Mass及CCL（中小型單位）齊升2周，分別累升1.72%、1.96%及1.80%。CCL（大型單位）報188.31點，創106周新高，按周升1.15%，連升4周共2.11%。 

早前CCL連續4周持續一升一跌，於186點到188點之間窄幅爭持，CCL_Mass於189點到191點爭持，CCL（中小型單位）於187點到189點爭持，CCL（大型單位）亦於185點企穩。今周CCL八大指數齊升兩周，是2019年3月後首次出現，顯示樓價有跡象擺脫破頂前的爭持，蓄勢衝頂，各自指數先後挑戰歷史新高。今周三個樓價指數成功創新高，未來幾周可能陸續有其他指數破頂，又或破頂後回軟，CCL走勢將進入關鍵局面。

同場加映︰【孫子市法】疫情滯脹夾攻 提防淡友發功

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撰文 : 謝昕蕎

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