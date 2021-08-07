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【職場熱話】港男上網大呻上班成本高 交通費每天逾40元 比吃飯還要貴

理財智慧 09:00 2021/08/07

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除了樓價高企，香港的物價指數排名是亞洲第五。不少打工仔每月只有一萬多元的薪金，還要忍受昂貴的物價，苦不堪言。近日有網民於網上討論區發文，指每天上班的成本太高了。

【消費優惠】一田超市舉辦「一田夏麵祭」 推出多款人氣必試 提供額外折扣【下一頁

樓主平日坐車來回也要43.8元。在某連鎖快餐店外賣九折，多飯多配菜，而樓主買最便宜的菜色也要36元。有時候想購物，甚至想吃好一點的話，一天成本肯定過一百元。他大嘆：「好彩單身無咩洗費仲捱到！」

不少人看到樓主的「苦況」，揶揄他辭職就能節省交通費。有網民認真給意見，建議樓主可以買巴士月票，一次過買兩個月還能有500元的政府交通津貼。另外再某銀行的信用卡八達通，就能節省15％，一個月420元任坐不是夢。

不過，網民覺得樓主大驚小怪，一個月的交通費才八百多元，根本不貴。

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責任編輯：張瑋婷

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