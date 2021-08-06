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【名家點睇】比特幣和黃金二選一　鱷王達里奧：「選黃金」

股樓投資 20:27 2021/08/06

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比特幣有數碼黃金之稱，但卻不能百分百取代黃金。有「鱷王」稱號、對沖基金橋水 (Bridgewater) 創辦人達里奧 (Ray Dalio) 本周表示，如果有槍指着他的頭，讓他只能二選一，他會選擇黃金。

達里奧向CNBC表示，如果你需要某種資產，來讓投資組合多元化，那麼比特幣就是一種數字黃金。他坦言自己亦持有少量比特幣，但絕非大戶。

相較之下，他認為黃金作為價值儲存，有著悠久的歷史。他長期以來都看好黃金，2019年，他曾公開表示，黃金投資可以幫助平衡資產組合，降低投資風險的同時，又提升整體回報。去年第二季度，橋水基金累計買入了超過4億美元的黃金。

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编辑：李勝男

達里奧 經濟 黃金 比特幣

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