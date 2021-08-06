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針對氣候變遷　拜登：2030年應有半數為零排放汽車

環球政經 17:24 2021/08/06

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美國總統拜登（Joe Biden）針對氣候變遷，簽署行政命令，並宣布在2030年前，於美國銷售的汽車當中，應有半數為零排放汽車。

拜登於4月時指，美國將在2050年前，達到溫室氣體的排放量減半目標，當中電動車亦成為拜登針對氣候變遷作出的最新政策，並鼓勵發展純電動車、插電式混合動力車和氫燃料電池車；在2030年時，市面售賣的新車應有一半為零碳排車輛。拜登稱，電動車是開始實現未來的願景，而汽車產業的未來為電動車、插電式混合動力車、純電動車及氫燃料電池電動車。拜登說:「現在的問題是到底我們領先，還是落後。」

此外，美國三大汽車製造商通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）與製造商Stellantis聯合聲明指，2030年目標為:美國電動車年銷量40%到50%，令當地可趨近巴黎氣候協定的淨零碳排未來。

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責任編輯：黎淑雯

編輯 拜登 福特 財務自由 電動車 汽車 巴黎 Moto 美國 行政

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