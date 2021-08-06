【天文現象】8月12日晚上10時開始！ 太空館與市民網上共賞英仙座流星雨

各位觀星迷要留意！本港於下周四（8月12日）晚上10時至下周五（8月13日）凌晨約5時，天空出現英仙座流星座，香港太空館於當晚在網上直播是次流星雨，與市民一直欣賞。

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是次英仙座流星雨的輻射點會在8月12日晚上約10時從東北方升起，隨著幅射點慢慢升高，流星的數量亦隨之增加。如果天氣情況良好，市民可選擇在視野廣闊且光害影響輕微的地區，如西貢郊區和大嶼山南部，在高峰期間每小時有機會看到約20至30顆流星。

香港太空館屆時會透過其YouTube頻道（www.youtube.com/hkspacem）直播是次流星雨現象，並由館長們即時講解流星雨背後的天文知識和各種觀測方法。

同場加映：

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責任編輯：潘曉豐