  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (五) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天文現象】8月12日晚上10時開始！ 太空館與市民網上共賞英仙座流星雨

環球政經 17:25 2021/08/06

分享：

各位觀星迷要留意！本港於下周四（8月12日）晚上10時至下周五（8月13日）凌晨約5時，天空出現英仙座流星座，香港太空館於當晚在網上直播是次流星雨，與市民一直欣賞。

【奧運熱潮】獎牌原來有價有市？ 最低價只售1283美元：【下一頁

【奧運熱潮】慶祝港隊報捷 港鐵向市民送出10萬張單程車票：【下一頁

是次英仙座流星雨的輻射點會在8月12日晚上約10時從東北方升起，隨著幅射點慢慢升高，流星的數量亦隨之增加。如果天氣情況良好，市民可選擇在視野廣闊且光害影響輕微的地區，如西貢郊區和大嶼山南部，在高峰期間每小時有機會看到約20至30顆流星。

香港太空館屆時會透過其YouTube頻道（www.youtube.com/hkspacem）直播是次流星雨現象，並由館長們即時講解流星雨背後的天文知識和各種觀測方法。

同場加映：

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

流星雨 天氣 香港 星座

上一篇文章

【商業太空】維珍銀河太空遊恢復售票 票價升至45萬美元

下一篇文章

針對氣候變遷　拜登：2030年應有半數為零排放汽車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【異動股】基石投資解禁美國App停運 快手股價急跌高位唔見八成
【異動股】基石投資解禁美國App停運 快手股價急跌高位唔見八成
【香港奪銅】香港女子乒乓球隊勇奪奧運銅牌 恒基恒生齊送逾570萬元獎金 杜凱琹單人已累獲逾185萬元
【香港奪銅】香港女子乒乓球隊勇奪奧運銅牌 恒基恒生齊送逾570萬元獎金 杜凱琹單人已累獲逾185萬元
BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮
BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起