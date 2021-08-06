【異動股】全球爆發變種新型冠狀病毒 疫苗概念股受壓 復星醫藥全日跌逾一成

近日全球爆發Delta變種病毒，引起市場憂慮現有疫苗未能有效預防變種病毒。今日疫苗概念股受累下跌。

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BioNTech疫苗的大中華區代理復星醫藥（02196）全日跌10.3%，報67.05元，成交13.5億元；康希諾生物（06185）一度急跌逾6%至358元，後跌幅收窄，跌1.8%至374元，成交7.6億元；有持股科興生物的中生製藥（01177）曾微跌2%，全日轉升1%，報6.94元，成交3.8億元。A股方面，康希諾（滬：688185）全日跌7.6%，報623元人民幣，成交近14億元人民幣。

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近日多間內地藥廠亦投入研發應對Delta變種病毒的疫苗。其中，科興生物指，將會於短期內向各國藥監局提交針對Delta病毒株的臨床研究及緊急使用申請。

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