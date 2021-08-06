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【美國疫情】日增10萬確診 創半年高位

環球社會熱點 16:09 2021/08/06

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美國的新冠肺炎疫情加劇，單日新增超過10萬宗確診創半年新高。Delta變種（印度首先發現）侵襲美國，佛羅里達州等多個新冠疫苗接種率最低的州分，佔全國一半新增確診個案。

【新冠疫苗】完成接種後半年 Moderna維持93%有效 【下一頁】

根據路透社的疫情追蹤數據，美國周三（4日）新增約10.5萬宗確診個案，是自2月初以來的最高單日確診數字。美國目前累計有超過3,551萬宗確診，7日平均確診數字接近9.5萬宗。

白宮抗疫協調員齊茨（Jeff Zients）周四（5日）表示，佛羅里達、密蘇里、阿肯色、路易斯安那、阿拉巴馬、密西西比和德州，是美國疫苗接種率最低的7個州，合共佔全國上周半數新增確診及住院個案。

佛羅里達周四錄得1.2萬多名新冠患者留院治療，而住院兒童患者數字更屬全國所有州分中屬最高。路易斯安那州和阿肯色州的住院新冠患者數字也接近新高。

【新冠疫苗】德國9月打增強劑 限輝瑞及Moderna疫苗 【下一頁】

哈里斯縣（Harris County）為德州人口最多的縣，該縣法官伊達爾戈（Lina Hidalgo）形容當地醫院的新冠患者數量驚人，甚至批評仍未打針的人是令疫情惡化的共犯。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）周三表示，由於Delta變種加速散播，他預計全國每日確診數字未來數周將翻倍至20萬宗。

繼加州及紐約州後，弗吉尼亞州周四成為美國第三個強制公務員接種疫苗或每周檢測的州分。而新澤西州僅要求部分公務員接種疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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