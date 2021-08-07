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【職場熱話】下屬沒大沒小 膽敢駁老闆嘴 還掛上司電話 網民：令佢無限加班

理財智慧 07:00 2021/08/07

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上班怕遇上私人公事分不清的同事，更怕沒大沒小的下屬。上司管不好，除了氣死自己，還令其他人覺得領導無方。近日有網民於網上討論區發文，指公司有個大小不分的下屬。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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    +7

大批網民直言：「炒咗佢啦！」，「送他三封警告信，完！」等。不過樓主回應，稱公司缺人，裁員希望可免則免。

不過有人覺得該同事似乎有點奇怪，因為他對着誰也敢駁嘴，像是有免死金牌。

【職場熱話】壓力太大 港男稱每分每秒都想走 應否留一年再轉工？【下一頁

於是網民又想出其他辦法來，指樓主可以聯同其他下屬一起排斥該同事，「和這種人不能打好關係，他只會得寸進尺！」。又或是讓他無限加班，在開會時質問他，令他難堪等。

如果樓主能和該同事打好關係的話，應該會在老闆心中加不少分。不過樓主覺得就算可以令他聽話，也可能在幾個月後打回原形。

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責任編輯：張瑋婷

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