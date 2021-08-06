【奧運熱潮】奧運獎牌何價？ 最貴原來賣過百萬美元

歷屆奧運獎牌的設計都有所不同，是次東京奧運是川西純一的作品，原材料更是由電子廢料製成，相當環保又獨特。不過多年來的金牌都非純金打造，近來拍賣奧運獎牌引起大眾關注，但原來此並非獨例，2013年由傑西·歐文斯 (Jesse Owens)嬴得的金牌，就以146 萬美元售出。

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CNN報道提到，1896 年首屆現代奧運會，冠軍未有獲得「金牌」，只得銀牌，第二名則獲銅牌。據CNN報道，本月一枚1896 年雅典奧運會的冠軍獎牌在拍賣會上以 18萬美元的價格售出。而古巴射手Leuris Pupo在2012年倫敦奧運會，獲得金牌售價為73,200美元，同為古巴的跳遠選手Iván Pedroso，在2000年悉尼的金牌則以71,335 美元售出。

但是，在2013年拍賣的1936年柏林會，Jesse Owens的一枚金牌就價值146 萬美元。Owens是美國非洲裔田徑運動員和民權運動領袖，該枚獎牌為他在1936年奧運會上贏得的四枚獎牌之一，當年的主辦國納粹黨執政的德國，而而這枚獎牌被認為是奧運會歷史上最重要的獎牌之一。

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倫敦鮑德溫（Baldwin）拍賣行日前向CNN Sport表示，奧運選手往往會保留他們贏得的獎牌。當他們拍賣時，往往是出於慈善原因。值得一提的是，鮑德溫曾售出的唯一一枚奧運獎牌，是 1912 年的金牌，這是唯一使用純金製成金牌的奧運會。



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