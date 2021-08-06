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【大行看法】瑞士百達資管：監管舉措為中國股市帶來永久性風險溢價

股市 16:02 2021/08/06

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瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）發表8月全球市場展望，認爲中國金融資產風險溢價上升，但應不會從根本上改變投資趨勢和增長模式；該行並上調歐洲股票至「增持」評級，因金融類股票佔比更大，受惠於預期上升的實際債券收益率。

盧伯樂指，雖然近期中國的監管趨嚴，且新冠疫情確診案例增加，但如果經濟復甦持續，股票將不受負面影響。對於中國監管機構加強風險管理，他認為「是對創新以及因為缺乏監管框架蓬勃發展的行業的遲來回應」。

他認為，雖然這些舉措會給中國股市和債市帶來永久性的「風險溢價」，但這些風險應不會從根本上改變中國的增長模式，亦不會改變廣泛投資中國金融資產的大趨勢。

盧伯樂又指，中國經濟增長顯然已經達到頂峰，但仍預計今年國內生產總值的可達10%的可觀增幅，並對中國及其他新興市場的股票持「中性」態度，不認為有必要全面撤出中國股市，央行降準亦會為風險資產提供支持。

相關文章：【大行看法】大摩邢自強：當前監管周期將比以往更持久、更深遠

【大行看法】中信證券：優質內房估值到歷史底部　推薦龍湖、潤地等龍頭

編輯：區嘉俊

股票 經濟 降準 財富及資產管理 中國
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